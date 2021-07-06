ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü hafta sonunda en az 150 kişi vurularak öldürüldü

T24 Dış Haberler

ABD'de 'Silah Şiddeti Arşivi' tarafından toplanan verilere göre geride kalan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü hafta sonunda ülkede en az 150 kişi vurularak öldürüldü.

Cuma ile pazar gece yarısı arası 72 saatlik periyotta 400'den fazla silahlı şiddet olayı yaşandığı ifade edildi.

Bu yıl başından itibaren silahlı şiddet olaylarının geçen senelere kıyasla çok yüksek seviyelere çıktığı New York'ta geride bıraktığımız hafta sonunda 26 kişi vurularak öldürüldü. Geçen sene aynı süreçte 30 kişi öldürülmüştü.

CNN'in aktardığına göre Chicago'da aynı süreçte 83 kişi vuruldu ve 14'ü hayatını kaybetti. Yaralananlar arasında 5 ve 6 yaşında iki çocuk da bulunuyor.

Atlanta yakınlarında bir golf kulübünde de profesyonel golf oyuncusu Gene Siller öldürülmüş, şüphelinin sürdüğü otomobilde 2 ceset daha bulunmuştu.

ABD'de genel olarak son zamanlarda büyük şehirlerdeki şiddet olaylarında ciddi bir artış görülüyor.