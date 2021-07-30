ABD'de 3. kez bir siyah Kongre üyesi, oy verme yasası protestoları sırasında gözaltına alındı

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ABD yasama organı Kongre'nin alt meclisi olan Temsilciler Meclisi'nde Texas'ı temsil eden Demokrat Sheila Jackson Lee, seçmen haklarını koruyan yasa tasarısının hala geçirilmemesini başkent Washington DC'de protesto ederken gözaltına alındı.

Lee, son haftalarda bu tasarının geciktirilmesini protesto ederken "sivil itaatsizlik" gerekçesiyle gözaltına alınan üçüncü siyah Kongre üyesi oldu.

Serbest bırakıldıktan sonra Twitter üzerinden açıklamada bulunan Lee, "Barışçıl bir şekilde yapılan herhangi bir sivil itaatsizlik eylemi değerlidir. Daha da ötesinde hepimizi daha iyisini yapmaya iter" dedi.

Bazı eyaletlerde Cumhuriyetçiler oy vermeyi zorlaştıran yasalar yürürlüğe sokarken, Demokratlar federal seviyede revizyona yola açacak bir oy kullanma yasası üzerinde çalışıyor.