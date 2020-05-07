ABD'de 3,1 milyon kişi daha işsizlik maaşına başvurdu

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası tüm sektörlerde işten çıkarmalar sürerken, işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların arasına geçen hafta milyonlarca kişi daha eklendi.

Reuters'ın haberine göre, bu durum Koronavirüs yasaklarının ülkenin bazı bölgelerinde gevşetilmesine rağmen rakamların yüksek kalabileceğine işaret ediyor.

ABD Çalışma Bakanlığı geçen hafta işsizlik maaşında bulunanların sayısını 3,169 milyon olarak açıklarken bu rakam önceki hafta 3,846 milyon seviyesindeydi.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentisi bu rakamın 3 milyon seviyesinde olacağıydı.

Bu veri ekonomistlerin Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin etkisinin geçmesinin uzun zaman alacağı görüşünü doğrular nitelikte.

TIKLAYIN - ABD'de son 1,5 ayda işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 30 milyona ulaştı