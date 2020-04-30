ABD'de son 1,5 ayda işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 30 milyona ulaştı

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ABD'de son bir haftada 3,8 milyon kişi daha işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. Böylece yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını süresince ABD'de işsizlik başvurusunda bulunanların sayısı 30 milyona ulaştı.

ABD'de Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışamayan binlerce işletmenin personel çıkarma sayılarında geçen hafta düşüş yaşansa da gelecek haftalarda da milyonlarca başvuru olabileceği ifade edildi.

İşsizlik sayılarındaki ciddi artış, siyaset arenasındaki "ABD ne zaman iş başı yapmalı?" tartışmalarını şiddetlendirdi. ABD'de birçok eyalette işletmeler kademeli olarak açılırken, ABD Başkanı Donald Trump da sanayicilerle bir araya gelerek normalleşme mesajı verdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle geçen haftalarda ABD nüfusunun yüzde 95'i "evde kal emri" altında yaşıyordu. Salgın sebebiyle geçici süreyle kapanan birçok işletme işçi çıkartırken ABD ekonomisi durma noktasına geldi.

Ayrıca ABD ekonomisi, pandeminin olumsuz etkileriyle 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daraldı. Beklenti, ekonominin yüzde 3,5 daralmasıydı. Açıklanan yüzde 4,8'lik daralma, 2008'den bu yana en sert küçülme verisi olarak kayıtlara geçti.