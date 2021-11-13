ABD'de 24 yıl haksız yere hapis yatan Sharpe, affedildi

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ABD'nin North Carolina eyaletinde işlemediğini söylediği bir cinayet için 24 sene hapis yatan Dontae Sharpe'a, eyalet valisi tarafından af çıkarıldı.

Sharpe, 2019 yılında cezaevinden çıkmıştı ve çıkan af sayesinde 750 bin dolar tazminat almak için başvuruda bulunabilecek.

Vali Roy Cooper, "Sayın Sharpe ve haksız yere suçlanan herkes uğradıkları haksızlığın tam olarak herkes tarafından duyulmasını hak ediyor" dedi.

1995 yılında Sharpe, uyuşturucu satışı yaparken 33 yaşındaki Geprge Radcliffe'i öldürmekten suçlu bulunup müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sharpe, tutukluluğu boyunca masum olduğunu savunmaya devam etti ve cezasının hafifletilmesi karşılığında "suçu kabul etmeyi" reddetti.

Sharpe'a yöneltilen suçlamalar 15 yaşında bir kızın cinayeti gördüğünü söylediği ifadesine dayanıyordu. Kız, daha sonra cinayet anında olay yerinde olmadığını ve dedektiflerin kendisine verdiği bilgileri ifadesinde kullandığını itiraf etmişti.

Sharpe, cinayet kanıtlarının yetersiz bulunması ve hakimin tekrar yargılama istememesinin ardından 2019 yılında, 24yıl boyunca demir parmaklıklar arkasında kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.