ABD'de 1953'ten bu yana ilk kez bir kadın idam edildi

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ABD Adalet Bakanlığı, yaklaşık 70 yıldır ilk defa bir kadın mahkûmun idam edildiğini duyurdu.

2004 yılında bir cinayetten suçlu bulunan Lisa Montgomery, cezanın infazının önündeki engeli Yüksek Mahkeme'nin kaldırmasıyla çarşamba sabahın erken saatlerinde Indiana'da idam edildi.

Geçen hafta Montgomery'nin avukatları mahkemede, müvekkillerinin beyin hasarlı doğduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını söylemiş, ardından da Yargıç Montgomery'nin akıl sağlığının infaza elverişli olup olmadığının belirlenmesi için yeni bir duruşma yapılması gerektiğine karar vermişti. Bu nedenle normal şartlarda geçen hafta uygulanması planlanan ceza infazı ertelenemişti. Yüksek Mahkeme, ertelemeyi kaldırarak Montgomery'nin idam edilmesine izin verdi.

Montgomery, 2004 yılında hamile bir kadını boğarak öldürmüş, daha sonra karnını kesip bebeği kaçırmıştı. Öldürülen kadının yakınlarının idamı izlemek için Indiana'ya geldiği belirtildi.

ABD'de Montgomery'den önce idam cezasına çarptırılan son kadın mahkûm, 1953 yılında gaz odasında öldürülen Bonnie Heady'di.