ABD'de 17 eyalette salgın alarmı; "Kirpileri öpmeyin"

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), evde beslenen kirpilerle bağlantılı olduğuna inanılan ve çok sayıda eyaleti kapsayan bir salmonella salgınını araştırıyor.

Perşembe günü CDC, 17 eyalette toplam 32 kişiye Salmonella Typhimurium suşunun bulaştığını açıkladı. CDC'nin aktardığına göre, görüşülen 23 hastadan 16'sı bir kirpiyle temas ettiğini bildirdi. Cuma itibariyla herhangi bir ölüm bildirilmedi ama 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

CDC, salmonellanın bakteriye maruz kaldıktan 6 saat ila 6 gün sonra ishal, ateş ve mide krampları gibi semptomlara neden olduğunu ve hastalığın genellikle 4 ila 7 gün sürdüğünü belirtiyor. Tedavi genellikle gerekmese de bazı vakalar hastaneye yatmayı gerektirecek kadar şiddetli olabiliyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre kurum, insanları hasta eden salmonella suşunun New York'taki hasta bir kişinin evinde bulunan kirpiden toplanan örneklerde belirlendiğini söyledi. CDC ayrıca, sahiplerinin kirpileri evcil hayvan dükkanları, yetiştiriciler veya online mağazalar gibi çeşitli kaynaklardan satın aldıklarını bildirdiğini ve "ortak bir kirpi kaynağını tespit edilmediğini" ekledi.

Salgınları araştıran CDC, kirpilerin "sağlıklı ve temiz görünseler de dışkılarında Salmonella mikropları taşıyabileceklerini" ve bu mikropların kolayca yayılabileceğini evcil hayvan sahiplerine hatırlattı.

Sağlık kurululu, salmonelladan korunmak için ellerinizi sabunla yıkamanızı, kirpileri öpmekten veya kucaklamaktan kaçınmanızı ve yaşam alanlarını temiz tutmanızı öneriyor.