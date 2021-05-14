ABD'de 130'dan fazla yeni esrarengiz 'Havana Sendromu' vakası

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ABD diplomatları, casusları ve savunma yetkilileri arasında 130'dan fazla Havana Sendromu vakası görüldü. Vakalardan bazılarının geçen hafta tespit edildiği belirtildi.

"Nedeni tespit edilemeyen ani beyin hasarına "Havana Sendromu" diye hitap ediliyor. 2016'nın sonlarında Küba'daki ABD'li ve Kanadalı konsolosluk çalışanları ani semptomlar göstermeye başlamıştı. Bu semptomlar arasında "garip sesler duyma, baş ağrısı, duyma kaybı, hafıza kaybı ve mide bulantısı" vardı. Trump, 2017'de Küba'yı "saldırılarla" bu semptomlara sebep olmakla suçladı.

New York Times, aralıktan bu yana yurt dışında görev yapan 3 CIA yetkilsinin ciddi semptomlar gösterdiğini ve Washington DC'deki Walter Reed Askeri Hastanesi'nde tedavi gördüğünü aktardı.

Havana Sendromu'ndan etkilenen bazı eski yetkilileri temsil eden Mark Zaid, sendromdan etkilendiğine inanan daha fazla kişinin kendine ulaştığını ifade etti.

ABD'li yetkililer yeni Havana Sendromu vakaları görülmeye devam ettiğini doğrularken, bu konunun gündeme gelmesinin bazı insanların gösterdiği semptomları yanlış yorumlamasına yol açtığını söyledi.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi aralık ayında yayımladığı bir araştırmada Küba ve Çin'deki ABD yetkililerde tespit edilen beyin hasarının bir tür yönlendirilmiş enerjinin sonucu olabileceğini belirtmişti.