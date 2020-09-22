ABD'de 13 yaşındaki Asperger Sendromlu çocuğun vurulma anının görüntüleri yayımlandı: Polis, 11 el ateş etmiş

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ABD'nin Utah eyaletinde polisin, annesi kendilerinden yardım istedikten sonra 13 yaşındaki Asperger sendromlu çocuğu vurdukları anın görüntüleri yayınlandı.

Açıklamalara göre Salt Lake City'de yaşayan Golda Barton, polislerden oğlunu hastaneye götürebilmek için yardım istedi. Polis, 13 yaşındaki çocukla konuşmayı kabul etti.

Polislerin göğsüne takılan kameraların aldığı kayıtlarda memurların önce çocuğun evine geldiği, daha sonra onu bir ara sokakta kovaladığı görülüyor. Polisler çocuğa önce "Yere yat" diye bağırdıktan sonra 11 el ateş ediyor.

13 yaşındaki çocuk hayatta kaldı ancak kurşunlar iç organlarını deldi ve kemiklerini kırdı. Çocuk hastanede tedavi görmeye devam ediyor.

Kayıtlara göre Barton, polislere oğlunun saatler önce bir kişiyi "silahla vurmakla" tehdit ettiğini ancak boncuklu tabancadan bahsettiğini düşündüğünü söyledi.

Polis memurları çocuk vurulduktan sonra, "Silahı varmış gibi yaklaşmak durumundaydık" dedi. Görüntülerde çocuğun elinde silah olduğu görülmüyor. Polis raporlarında da çocuğun üzerinde bir silah olduğuna dair bir bulgu yer almıyor.