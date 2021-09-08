ABD'de 11 Eylül saldırılarında ölenlerden ikisinin daha kimliği tespit edildi

ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırılarında New York Dünya Ticaret Merkezi binalarında hayatını kaybedenlerden ikisinin daha kimlik tespitinin yapıldığı belirtildi.

New York Adlı Tip Enstitüsünün açıklamasında, uçakların çarpması sonucu yıkılan binalarda ölenlerden 1646 ve 1647'nci kişinin kimliklerinin belirlendiği kaydedildi.

DNA eşleşme teknikleri yoluyla yapılan kimlik tespitinde kurbanlardan birinin Dorothy Morgan isimli kadın olduğu, diğerinin kimliğinin ise ailesinin isteği üzerine açıklanmayacağı aktarıldı.

New York'taki Dünya Ticaret Merkezi binalarına 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırılarda 2 bin 753 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, aradan geçen 20 yıla rağmen, saldırılarda ölenlerin yüzde 40'ına denk gelen 1106 kişinin kimlik tespitlerinin henüz resmi olarak yapılamadığını belirtiyor.

Bu oran, saldırıda ölenlerin yaklaşık yüzde 40'ına denk gelirken yetkililer, halen devam eden kimlik tespiti çalışmalarının, Amerikan tarihinin en zor ve geniş kapsamlı adlı tip kimlik tespiti uygulaması olduğuna işaret ediyor.