ABD'de 101 milyon kişinin verileri incelendi: İki doz Koronavirüs aşısından sonra enfekte olma ihtimali 10 binde 1

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede 18 yaşın üzerindeki kişilerin yarısından fazlasının Koronavirüs'e karşı iki doz aşı olduğu açıkladı. CDC'nin verilerine göre, 101 milyondan fazla insan üzerinde yapılan çalışmada, yeniden enfekte olma ihtimalinin 10 binde 1 olduğu bildirilirken, iki doz aşı olan kişilerde virüs nedeniyle hastaneye kaldırılma ihtimalinin yüz binde bir olduğu belirtildi.

ABD'de CDC verilerine göre, 131 milyondan fazla kişinin iki doz aşı olduğu belirtilirken bu rakamın toplam nüfusun yüzde 40’ının iki doz aşı olduğu anlamına geldiği bildirildi.

Toplam nüfusun yüzde 49,5’inin en az bir doz Covid-19 aşısı olduğu belirtilen ABD’de, Beyaz Saray Koronavirüs müdahale ekibi düzenledikleri brifingde yüzde 50 aşılama eşiğini müjdeleyerek bunu "büyük bir kilometre taşı" olarak nitelendirdi ve rol oynayan bütün ABD’lileri kutladığını bildirdi.

CDC, yayınladıkları yeni raporda, iki doz Koronavirüs aşısı olmuş kişilerin enfekte olma ihtimallerinin çok düşük olduğu belirtildi. CDC raporunda, Nisan ayı sonunda ülkede 101 milyondan fazla iki doz aşı olmuş kişileri incelendiğini belirtirken aşı olmuş kişilerin Covid ile enfekte olma ihtimallerinin yüzde 0,01 olduğunu bildirirdi.

101 milyonun üzerinde iki doz aşı olmuş kişiden 10 bin 262’sinin enfekte olduğunu belirten CDC, bu kişilerin sadece yüzde 10’unun (yaklaşık bin 26 kişi) hastaneye kaldırıldığını ve yüzde 2’sinin (Yaklaşık 205 kişi) hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hayatını kaybeden yaklaşık 20 kişinin çoğunun 80 yaşın üzerinde olduğu belirtilirken, bu kişilerin beşte birinin Covid dışında bir nedenle hayatını kaybettiğinin altı çizildi.