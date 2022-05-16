ABD'de 10 kişiyi katletmekle suçlanan Gendron'un lise mezuniyet yazısından: "Hedefim cinayet işleyip intihar etmek"

T24 Dış Haberler

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo şehrinde Cumartesi günü düzenlenen silahlı saldırıdaki şüpheli Payton Gendron'un daha önce polisin radarına takıldığı ortaya çıktı.

New York Times'ın aktardığına göre New York'un Binghamton kentinde bulunan Valley Lisesi'ndeki tüm son sınıf öğrenciler geçen sene mezun olduktan sonraki plan ve hedeflerini yazdı. Gendron, cevap olarak "Cinayet işleyip intihar etmeyi planladığını" belirtti.

Gazeteye konuşan bir kaynağa göre verdiği cevap hakkında polis bilgilendirildikten sonra Gendron yetkililere verdiği ifadede "şaka yaptığını" söyledi. Polis, o dönem 17 yaşında olan Gendron hakkında yine de soruşturma başlattı ve öğrenciyi eyaletin 'akıl sağlığı yasası' kapsamında gözaltına aldı.

Gendron'un hastanede bir psikiyatrik testten geçirildiği ve birkaç gün içinde serbest bırakıldığı ifade edildi. Gendron iki hafta sonra mezun oldu ve polisin radarından çıktı.

Gendron, bu cumartesi günü Buffalo'da tekrar ortaya çıktı. Yetkililere göre siyah nufüsun yoğunlukta olduğu bir bölgedeki süpermarkete saldırıp 10 kişiyi öldürdü. Gendron katliamdan sonra silahı boynuna dayasa da polis kendisini teslim olmaya ikna etti. Gendron'a birinci derece cinayet suçlamaları yöneltiliyor.