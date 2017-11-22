ABD: Darbe planladığımız iddiaları saçmalık

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Washington’un Türkiye’de darbe planladığı yolundaki iddiaları “saçmalık” diye niteledi.

Sputnik'te yer alan habere göre ​Brifingde bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Nauert, "Biz Türkiye'den aynı hikayeyi daha önce de duyduk. Hepsi aynı hikaye. Önceki açıklamamı tekrarlayacağım. Bizim Türkiye'ye karşı bir darbe girişimi içerisinde olduğumuz iddiası saçmalık. Konuyla ilgili sorularınızı (ABD) Adalet Bakanlığı'na iletmenizi öneririm" diye konuştu.

"Bir gün iyi bir gün kötü olabilir"

Ülkeler arasındaki ilişkileri evliliklere benzeten Nauert, bu ilişkilerin zaman zaman iniş-çıkış yaşayabileceğini belirtti. Erdoğan'ın sözleriyle ilgili olarak Nauert, "Bazı kişiler daha sonra pişmanlık duyacakları sözler sarf ederler" yorumunu yaptı. Sözcü, "Bir gün iyi, bir gün kötü olabilir. Biri bir şey söyleyebilir, sonra söylediğinden üzüntü duyabilir" dedi ve Türkiye için "bir NATO üyesi, Amerika'nın değerli bir müttefiki, ilişkilerimiz güçlü" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de tutuklu bulunan işadamı Rıza Sarraf'ın İran'a yönelik ambargoyu delme suçlamasıyla yargılandığı davaya ilişkin, "Türkiye'ye kumpas davası" nitelemesini yapmıştı.