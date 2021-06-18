ABD, Covid-19 ve diğer tehlikeli virüslere karşı ilaç gelişimine destek için 3.2 milyar dolarlık fon duyurdu

ABD, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ve başka pandemiye dönebilecek tehlikeli virüsleri tedavi edecek ilaçların geliştirilmesini hızlandırmak için 3.2 milyar dolar ayrılacağını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, Covid-19 ve diğer virüslere karşı ilaç getirme sürecini hızlandırmayı amaçlayan 3.2 milyar dolarlık programı duyurdu.

Dr. Fauci, "Pandemi potansiyeli olan çok sayıda virüs için oldukça az sayıda tedavi yöntemi var. Aşılar açık bir şekilde cephaneliğimizin merkezinde yer alıyor" dedi.

ABD'de Covid için remdesivir isimli antiviral ilacın kullanımına onay verilmişti. Bunun yanında üç antikor tedavisi türü de vücudun bağışıklık sistemine yardım etmek üzere acil kullanım onayı almıştı. Öte yandan bütün bu ilaçların hastaneler ya da kliniklerde uygulanması gerekiyor ve lojistik sıkıntılar nedeniyle tedarik sorunu yaşanabiliyor.

Sağlık uzmanları salgının başından bu yana insanların semptomları tespit ettiğinde evde kullanmaya başlayabileceği bir ilacın gerekliliğini vurguluyor. Bazı ilaç şirketleri bu konuda aşama kaydetse de henüz bir sonuç alınmadı. Beyaz Saray'ın duyurduğu yeni fonlar, bu süreçlerin hızlanmasını amaçlıyor.