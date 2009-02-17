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Sağlık

ABD cıva yasağını destekliyor

İnsan sağlığını tehdit eden cıvanın kullanımının sona erdirilmesiyle ilgili çağrılara ABD'nin de tutum değiştirerek destek verecek.

17 Şubat 2009 02:00

Dünya çapında insan sağlığını tehdit eden cıvanın kullanımının sona erdirilmesiyle ilgili yasal bağlayıcılığı olacak küresel çapta bir anlaşma sağlanması çağrılarına, ABD'nin de tutum değiştirerek destek verdiği bildirildi.

Washington'ın bu konudaki yeni tutumu, dün akşam Kenya'da başlayan BM'nin çevre bakanları toplantısında yeni ABD yönetiminin çevre ve sürdürülebilir kalkınma bakanlığı müsteşar yardımcısı Daniel Reifsnyder tarafından açıklandı.

Reifsnyder, "cıva konusunda uluslararası bir anlaşma hazırlamak için hükümetler arası görüşme komitesi oluşturmak üzere bir araya gelme çağrılarının yapılması noktasına ulaştıklarını" kaydetti.

Daniel Reifsynder, "Artık ABD bu çağrılara katılıyor" dedi.

Nairobi'de 20 Şubata kadar sürecek konferansta, AB'nin cıvanın kullanımının yasaklanmasıyla ilgili uluslararası bir anlaşma sağlanması çağrılarının ABD'nin Barack Obama liderliğindeki yeni hükümeti tarafından desteklenmesi bekleniyor.

Yüzyılı aşkın süredir insan sinir sistemine zarar verdiği bilinen bir ağır metal olan cıvanın her yıl çevreye yayılan miktarının yaklaşık 6 bin ton olduğu bildiriliyor.

İnsan sağlığı üzerine diğer etkileri de karaciğere zarar vermesi, hafıza kaybı ve görme bozukluğu olarak sıralanan cıvanın her yıl çevreye yayılan 2 bin tonuna, enerji santrallerinde ve evlerde yakılan kömürün neden olduğu kaydediliyor.

Kömür kullanımı

BM Kalkınma Programı (UNEP) uzmanları, Asya'da kömür kullanımının artmasının küresel ısınmaya yol açan karbondioksit salımını artırdığından endişe ediyor.

Yeşil Barış örgütü (Greenpeace) de dünyadaki karbondioksit kirliliğinin yaklaşık üçte birinden kömürlü termik santrallerinin sorumlu olduğunu kaydediyor ve kömür santrallerinin insan vücuduna ciddi zararlar veren ve nesilden nesile geçebilen bir nörotoksin olan cıvanın çevreye yayılmasına yol açtığını belirtiyor.

Greenpeace, kullanıldığı bölgedeki su kaynaklarının kalitesinin düşmesine neden olan cıvanın toprağı zehirlediğini ve besin zincirine karışarak sayısız ölümcül hastalığa sebep olduğunu bildiriyor.

(AA)

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