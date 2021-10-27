ABD, cinsiyet tanımında 'X' yazan ilk pasaportu verdi

ABD'nin LGBTQ Hakları Özel Diplomatik Temsilcisi Jessica Stern , cinsiyet bölümünde X seçeneği olan ilk pasaportu 'kutlanması gereken tarihi bir hareket' olarak selamladı.

'Hükümet belgelerinin erkek/kadın tanımlamasında yansıtılandan daha geniş cinsiyet özellikleri yelpazesinin bulunduğu yaşanan gerçeklikle uyumlu hale geldiğinden' söz eden Stern, "Bir kişi gerçek kimliğini yansıtan kimlik belgeleri edindiğinde, daha büyük bir haysiyet ve saygıyla yaşar'' dedi.

"Tecrübemizi diğer hükümetlerle paylaşacağız"

ABD Dışişleri yetkililerine göre tüm hükümet formlarının yayımlanmadan önce onayından geçmesi gereken Bütçe ve Yönetim Ofisi, X seçenekli pasaport başvurusu için sistem güncellemesini henüz onaylamadı. Uygulama tamamen hayata geçtiğinde, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Nepal gibi yurttaşlarına pasaportlarında kadın/erkek dışında cinsiyet tanımlama izni veren az sayıda ülkenin arasına ABD de katılacak.