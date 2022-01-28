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Dünya

ABD, Çinli telekomünikasyon şirketini "ulusal güvenlik tehdidi ve casusluk" gerekçesiyle yasakladı

China Unicom'un 60 gün içinde ABD’de hizmet vermeyi durdurması gerekiyor

28 Ocak 2022 09:55

ABD, ulusal güvenlik ve casusluk endişeleriyle Çinli telekomünikasyon devi China Unicom’u yasak listesine aldı.

BBC’de yer alan habere göre, ABD’de Federal İletişim Komisyonu, China Unicom’un ABD biriminin ülkede çalışmasını oy birliğiyle yasakladı. Şirketin 60 gün içinde ABD’de hizmet vermeyi durdurması gerekiyor.

China Unicom’un rakibi China Telecom’un ABD’deki operasyon izni de geçen yılın ekim ayında kaldırılmıştı.

Federal İletişim Komisyonu Başkanı Jessica Rosenworcel yaptığı açıklamada, Çin devleti bağlantılı şirketlerin ABD’nin telekomünikasyon ağına güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair artan kanıtlar olduğunu söyledi.

ABD yetkilileri son yıllarda Çin’in teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerini ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle hedef alıyor.

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