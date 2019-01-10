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Ekonomi

ABD Çin toplantısı sonrasında Asya piyasaları karışık

Mahmut Can Emir/ İstanbul, 10 Ocak (DHA) – ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarının ilkinin sona ermesiyle Asya piyasaları karışık seyirde

10 Ocak 2019 12:31

Mahmut Can Emir/ İstanbul, 10 Ocak (DHA) – ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarının ilkinin sona ermesiyle Asya piyasaları karışık seyirde. ABD’li delegeler, toplantı sonunda, iki ülke arasında “adil, karşılıklı ve dengeli” bir ilişki için çalıştıklarını söylediler ve gelecek adımlar için Beyaz Saray’a sunulmak üzere bir rapor hazırladıklarını duyurdular.
Yuan iç piyasada yüzde 1.27 düşerken, dış piyasada yüzde 0.38 yükseldi.
Gelişmelerin etkisiyle Asya piyasaları söyle hareket etti;
- Shanghai Composite yüzde 23,
- Shenzen Composite yüzde 0.53 ve
- Hang Seng yüzde 0.09 artarken,
- Nikkei yüzde 0.43,
- S&P yüzde 0.52 düştü,
- Kospi bir değişim göstermedi.
Dolar, yene karşı yüzde 0.10 değer kaybetti ve 107.9005’ten işlem görüyor.

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