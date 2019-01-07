ABD-Çin ticaret müzakereleri yeniden başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Buenos Aires'de geçen ay yapılan G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede, geçici bir süre için yeni gümrük vergileri getirilmemesi konusunda anlaşmıştı. Bunun akabinde ABD Başkanı Trump Çin'in ABD malı otomobillere uyguladığı gümrük vergisini azaltmayı ve kaldırmayı kabul ettiğini söylemişti. Bu görüşme ve açıklamalardan sonra bugün iki ülke yetkilileri ilk kez Çin'de bir araya geliyor.

ABD ve Çin arasında bugün ve yarın yapılacak görüşmeler öncesinde Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yeni müzakerelerin "olumlu ve yapıcı görüşmeler" ile sürdürüleceği belirtildi. İki tarafın tarife dışı engeller, fikri mülkiyet hakları, tarım gibi bir dizi teknik konuda görüşmeler yapması bekleniyor. Ancak anahtar konunun Çin'in ABD Ticaret Temsilcisi Yardımcısı Jeffrey Gerrish liderliğindeki ekibi ne kadar ciddiye aldığının göstereceği belirtiliyor. Gerrish orta düzey Çinli yetkililerle bir araya gelecek.

Ticaret savaşları iki ülke ekonomisine de zarar veriyor. Çin'in büyümesinin 2017'deki yüzde 6,9'dan 2018 yılında yüzde 6,5'e gerileyeceği tahmin ediliyor. Küresel hisse senedi piyasaları da gerginlikten olumsuz etkileniyor.

Görüşülecek konular

Bu hafta yapılacak görüşmelerde ABD-Çin arasındaki ikili ticari dengenin ana gündem maddesi olması bekleniyor. Çin tarafı ABD mallarını satın alımlarını arttırmasını öngören bir anlaşmayı kabul edebileceğini söylemişti. Çin Aralık ayında 700 üründe gümrük vergilerini azaltma sözü vermişti.

Pekin domuz eti ve ilaç gibi kalemlerde daha düşük fiyat talep ediyor ve geçen ay ABD'den ilk kez pirinç ithalatına izin verdi. Çin ayrıca 1 Ocak itibariyle ABD yapımı otomobiller için ek gümrük vergilerini rafa kaldırdı. Bunun karşılığında ABD Başkanı Trump 1 Ocak'tan itibaren 200 milyar dolarlık Çin ürününden alınan vergiyi yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarma kararını ertelemeye razı olmuştu.

Çin ABD'nin teknoloji transferi ile mücadele ve stratejik sektörlere devlet desteğini azaltma talepleri konusunda ise pek istekli olmasa da Çinli yetkililer alacakları yeni önlemlerin fikir hırsızlığı ile mücadele edeceğini açıkladı.

Anlaşma neler içerebilir?

Olası bir anlaşma Çin tarafının ABD tarım ve enerji ürünleri alımını arttırabilir ve otomotiv ve finans sektörlerinde Çin'e ABD piyasasına daha fazla erişim sağlayabilir. Aralık ayında Çin bir liste yayımlamış ve hangi alanlarda yatırım sınırlaması olduğunu açıklamıştı.

Ancak Çin piyasasında da durum çok farklı değil. Çin Ticaret Bakanlığı da yabancı yatırımcıların telekomünikasyon, eğitim, tıp ve kültür alanlarında piyasaya erişim imkanlarını arttırmak için çalışma yaptıklarını açıkladı.

Bundan sonra ne olacak?

Washington 1 Mart tarihine kadar anlaşma olmaması halinde 1 Ocak'ta başlaması planlanan Çin ürünlerinden alınan vergiyi yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarma planını uygulayacağını söylüyor.

ABD Hazine Bakanlığı eski yetkilisi ve danışmanlık firması Eurasia Group'ta Asya direktörü olan Michael Hirson bu hafta ilerleme sağlanmasının işaretinin iki tarafın daha üst düzey bir görüşme takvimi açıklaması olacağını söylüyor. Çinle ticaret görüşmelerini yürütmekle sorumlu ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın da bu ay içinde ekonomiden sorumlu Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile bir araya gelmesi planlanıyor.

DW/SSB

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