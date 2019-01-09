ABD-Çin ticaret görüşmeleri sona erdi, açıklama yakında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerini son ermesi amacıyla düzenlenen toplantının bittiği ve \"alınan kararların kısa bir süre içinde açıklanacağı\" duyuruldu.

Üç güne uzatlan toplantıda taraflar ticaret gerginlikleri ve fikri mülkiyet haklarının korunması konularını görüştüler. Yatırımcılar Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etme suçuyla Kanada’da yargılanması nedeniyle toplantıda alınacak sonuçlar hakkında kuşkucu bir yaklaşım sergilemişti.

Aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump, finans piyasalarındaki oynaklık ve borçlanma isteğindeki düşüş ile ilgili olarak baskı altında.