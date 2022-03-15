ABD, Çin'i Rusya'ya yardım yapmaması konusunda uyardı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çinli mevkidaşını Pekin'in Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını destekleyecek hiçbir hamle yapmaması konusunda uyardı.

Çin Komünist Partisi Politbüro üyesi ve eski dışişleri bakanı Yang Jiyeçi ile Sullivan arasında İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan görüşme yedi saat sürdü.

New York Times'a konuşan üst düzey bir yetkili, görüşmenin "gergin" ve "açık sözlü" geçtiğini ifade etti.

Sullivan'ın görüşmede Çin'in Rusya'nın savaşına herhangi bir şekilde yardım sağlamasının siyasi sonuçları olacağını söylediği belirtildi. Biden yönetimi yetkilileri, yaşatılacak "potansiyel sonuçlar" hakkında detay vermedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki de Çin'în Moskova'ya yardım emesinin "ciddi" sonuçları olacağını ifade etti.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'da açtığı savaş için Çin'den askeri ve ekonomik destek istediğini iddia etmişti.