ABD-Çin görüşmeleri devam ederken Asya piyasaları karışık

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Doğu Asya ve Avustralya’da piyasalar, ABD ve Çin ilişkilerini etkileyen ticaret görüşmelerinin devam etmesiyle karışık.

Yerel basında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in yardımcısı Liu He’nin, Pekin’deki ABD-Çin görüşmelerinde Washington delegasyonu ile bir araya gelmesi, Çin’in söz konusu ticari anlaşmazlığın son bulması için ”çözüm bulmaya açık” bir yaklaşıma sahip olması olarak değerlendirildi. Japonya’da ise eski Nissan Motor Co. Ltd. ve Mitsubishi Motors Corp. Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, Tokyo’da çıktığı mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Gelişmelerin etkisiyle;

- Şangay Kompozit Endeksi TSİ 06:30’da yüzde 0.20,

- Güney Kore Kospi Endesi TSİ 06:27’de yüzde 0.08 düşerken,

- Hong Kong Hang Seng TSİ 06:47’de yüzde 0.17,

- Nikkei TSİ 06:48’de yüzde 0.36,

- S&P/ASX200 TSİ 06:48’de yüzde 0.50 arttı,

- Shenzhen Composite ise TSİ 06:46’da değişmedi.

Dolar, TSİ 06:46’da yen karşısında yüzde 0.07 artışla 108.7845 yenden işlem gördü.