“ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının küresel bir ekonomik krize neden olabilir”

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ağustos (DHA) – Singapur eski dışişleri ve ticaret bakanı George Yeo, ABD ve Çin arasında karşılıklı ek gümrük vergileriyle süren ticaret savaşının “küresel bir ekonomik krize” neden olabileceğini söyledi.

Hong Kong merkezli Kerry Logistics Network’un Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde olan Yeo, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ek gümrük vergisi anlaşmazlıkları sebebiyle şirketin kısa dönemde kâr ettiğini belirtti.

Ticari gerilimlerin yalnızca kısa vadede fayda sağladığını belirten Yeo, CNBC’ye verdiği röportajda şu değerlendirmelerde bulundu:

“Söz konusu ticari gerilimler, olası küresel bir ekonomik krize yol açarsa, yakın gelecekte bu durumun bize de faydası olmaz.

“Trump, Dünya Ticaret Örgütü’nü (WTO) ABD çıkarları doğrultusunda karar almadığı takdirde terk etmekle tehdit etti. Bu durum da küresel olarak endişe yaratıyor.”

Yeo ayrıca dünya çapında bir ekonomik kriz “olasılığının” düşük olduğunu belirtirken, iş dünyasının söz konusu gerilimlerden etkilendiğinin altını çizdi.