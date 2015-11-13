ABD: Cihatçı John'u vurduk



ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Peter Cook, Rakka çevresinde düzenlenen saldırılarda "IŞİD’in celladı" olarak bilinen "Cihatçı John"un hedef alındığını söyledi. Cook, operasyon sonucunun değerlendirilme aşamasında olduğunu, Muhammed Emwazi'nin saldırıda öldürülüp öldürülmediğinin sonrasında netlik kazanacağını belirtti.

İnfaz videolarına çıktı

Emwazi, ilk kez geçen yıl ABD'li gazeteci James Foley'in infaz edildiği video kaydında görülmüştü. Yüzüne taktığı maske ve Londra aksanıyla konuştuğu İngilizcesiyle dikkat çeken Emwazi, daha sonra aralarında ABD'li gazeteci Steven Sotloff ve İngiliz insani yardım görevlisi David Haines'in de bulunduğu bir dizi infazın video kaydında görülmüştü.

Terör örgütündeki Beatles grubu

Washington Post gazetesi, Muhammed Emwazi'nin IŞİD bünyesinde "Beatles" olarak anılan ve İngiltere'den gelen bir grubun üyesi olduğuna dikkat çekti. Emwazi'nin "gaddar" olarak tanındığı, IŞİD örgütünün tutsak aldığı kişilere "waterboarding" adı verilen işkence yöntemini uyguladığı belirtildi.

BBC, şubat ayında yayınladığı bir haberde, Kuveyt kökenli Emwazi'nin uzun süre İngiliz İstihbaratı tarafından izlenmesine rağmen Suriye'ye gidip terör örgütüne katılmayı başardığını bildirmişti.

Tanzanya olayından sonra radikalleşti

Washington Post gazetesi ise Londra'da "iyi bir çevrede yetişen" Emwazi'nin 2009 yılında Tanzanya'ya bir safari yolculuğu yapmak istediğini, ancak Darüsselam Havaalanı'ndan sınırdışı edildiğini yazdı.

Habere göre Emwazi'ye yolculuğunda sonradan Müslümanlığı seçen Ömer isimli bir Alman vatandaşı ve Ebu Talip isimli bir başka kişi daha eşlik ediyordu. Washington Post'ta yayınlanan haberde Muhammed Emwazi'nin Tanzanya olayından sonra radikalleştiği belirtildi.