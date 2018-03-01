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Ekonomi

ABD CFTC'den çalışanlarına kripto para işlemi yapma izni

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Mart (DHA) - ABD Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu (CFTC), çalışanlarına, işlerinden edindikleri bilgileri (insider trading) kullanarak alım yapmak dışındaki kripto para işlemleri için izin verdi

01 Mart 2018 20:01

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Mart (DHA) - ABD Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu (CFTC), çalışanlarına, işlerinden edindikleri bilgileri (insider trading) kullanarak alım yapmak dışındaki kripto para işlemleri için izin verdi.
CFTC, Kasım ayında, Chicago Opsiyon Borsası Kurulu (CBOE) ve Chicago Ticaret Borsası (CME) ardından, kripto paralar ile işlem yapmaya başlamıştı.
Daniel J. Davis, 2017 yılının Mart ayında CFTC Genel Müşaviri olduktan sonra, “Kongre, komisyona önemli görevler verdi ve bu sorumlulukları yerine getirirken ele alınması gereken çeşitli yasal konularda Komisyona yardım etmeyi niyetliyim” demişti.
Davis, CFTC çalışanları ile paylaştığı bildiride, “Kripto para işlemleri yapan çalışanların ahlaki değerlerinin sorgulanmana uygun bir ortamdayız. Lütfen komisyonun, kanunların ve hükümetin koyduğu kuralların dışına çıkmayın” dedi.

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