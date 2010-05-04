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Dünya

'ABD cezalandırılsın'

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad NPT'yi gözden geçirme toplantısında ABD'nin cezalandırılması gerektiğini söyledi.

04 Mayıs 2010 03:00

T24- Ahmedinejad, Birleşmiş Milletler'de, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı (NPT) gözden geçirme toplantısında yaptığı konuşmada, geçmişte atom bombası üretip kullanan, bugün de bazı ülkelere karşı nükleer silah kullanmakla tehdit ettiğini öne sürdüğü ABD’nin cezalandırılması gerektiğini söyledi.


BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Baskani Yukiya Amano’nun, İran’ı, UAEK kararlarına uymaya çağıran konuşmalarının ardından kürsüye gelen Ahmedinejad, “Genel Sekreter, nükleer yakıt değişimi teklifini kabul etmemiz gerektiğini ve artık topun bizim sahamızda olduğunu söylüyor. Sizlere şunu söyleyip, kendisini de bir kez daha bilgilendirmek isterim ki, bu teklif bizim tarafımızdan zaten kabul edilmiştir. Simdi top onlardadır ve bizimle işbirliği yapmaları gerekmektedir” diye konuştu.


Nükleer bomba üretmeyi ya da nükleer silaha sahip olmayı ‘tehlikeli, utanç verici ve iğrenç’ olarak niteleyen Ahmedinejad, “Köleliği 2500 yıl önce kaldırmış olan yüce İran halkının, gelişim için nükleer silaha ihtiyacı yoktur. İran, nükleer silah sahibi olmayı bir onur ya da saygınlık olarak görmemektedir” dedi.


Konuşmasında, dünyadaki nükleer başlıklı silahların yarısından fazlasının ABD’ye ait olduğunu dile getiren Iran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, bunun NTP’ye aykırı olduğunu, başka ülkeleri nükleer silahla kullanmakla da tehdit eden ABD'nin cezalandırılması gerektiğini söyledi. Ahmedinejad'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında, Amerikan, Fransız ve İngiliz delegelerin salondan ayrılmaları dikkat çekti.


ABD Dışişleri Bakani Hillary Clinton da konuşmasında, kitlesel imha silahlarından arındırılmış bir Ortadoğu için tüm çabaları desteklediklerini söyledi. Ortadoğu’nun nükleer çoğalma konusunda dünyaya büyük tehditler sunabilecek bölge olduğunu dile getirdi.


Clinton, NPT’ye katılımın evrensel boyuta ulaşmadığı gibi, NPT’ye taraf olan bazı ülkelerin de kurallara aykırı davrandıklarını söyledi. İran’ın, UAEK’in kurallarına da uymadığını anlatan Clinton, İran’ın açıklamalarının geçersiz, kendisiyle çelişen ve şaşırtma amaçlı olduğunu öne sürerek, “İran Cumhurbaşkanı, UAEK’nin nerede olduğunu biliyor, kendisinden beklenenleri de biliyor. İyi niyetli, ciddi ve olumlu girişimler için biz her zaman hazırız, ama hala beklemekteyiz” dedi. (dha)

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