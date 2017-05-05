ABD çatışmasızlık mutabakatına temkinli

ABD Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde Suriye'de 4 çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesi için varılan mutabakata temkinli yaklaştı.

Daha önce varılan anlaşmaların başarısız olduğuna dikkat çeken Washington yönetiminin endişelerini dile getiren ABD Dışişleri Bakanlığı oldu.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ve Rusya'nın çözüm adına gösterdiği çabayı takdir ettiklerini ancak İran'ın 'sözde garantör' ülke olarak süreçte yer almasından endişe duyduklarını söyledi.

Nauert, "İran'ın Suriye'deki faaliyetleri şu zamana kadar Suriye'de çatışmaların tırmanmasına neden oldu. Esad rejimine verilen sorgusuz destek, Suriyelilerin acısının artırdı" dedi.

Astana'daki çözüm görüşmeleri sırasında varılan mutabakatla ilgili Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama geldi.

Astana'ya gözlemci olarak giden BM'nin Suriye Temsilsici Steffan de Mistura, mutabakatı tansiyonun düşürülmesi yönünde olumlu bir hamle olarak değerlendirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric da çatışmaların son bulması ve hayatların kurtarılması açısından son derece önemli bir uzlaşma sağlandığını söyledi.

Muhalefetin ve Şam'ın imzası yok

Astana'da varılan mutabakatta Suriyeli yetkililerin ve muhalefetten temsilcilerin imzası bulunmuyor.

Mutabakat imzalandığı sırada görüşme salonunu terk eden muhalifler, Beşşar Esad'a en büyük desteği veren ülkelerin başında gelen İran'ın mutabaktta yer almasına tepki gösterdi.

Astana'da Suriyeli muhalifleri temsil eden Usame Ebu Zeyd, "Üç ülke arasında varılan bu mutabakatı desteklemiyoruz. İran'ın garantörlük yapmasına hepimiz onay vermiyoruz" dedi.

Suriye'de 4 noktada çatışmasızlık kararı

Türkiye, Rusya ve İran'ın imzasını koyduğu mutabakat Suriye'de 6 ay süreyle 4 çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesini öngörüyor.

Bu çerçevede geçen ay kimyasal saldırının hedefi olan İdlib'in tamamı çatışmasızlık bölgesi ilan edilecek. Bu bölgeyi Lazkiye, Halep, Hama'nın bazı kesimlerinin de kapsayacağı açıklandı.

İkinci bölge Suriye ordusunun son dönemde yoğun olarak hedef aldığı Humus'un kuzeyini kapsıyor.

Üçüncü çatışmasızlık bölgesindeyse 2013'te sarin gazı ile kimyasal saldırının hedefi olduğu saptanan Doğu Guta ve Şam kırsalı yer alıyor.

Dördüncü bölge Suriye'nin güneyindeki yer alan ve Esad karşıtı protestoların başlangıç noktası olan Dera ve Kuneytra'daki bazı bölgeleri içeriyor.

Mutabakatın nasıl uygulanacağı henüz açıklanmadı. Ancak Rus basınında çıkan haberlere göre 3 ülkenin askerleri çatışmaların önüne geçmek için 24 saat devriye gezecek.

Soçi'de çatışmasızlık mesaisi

Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri ilan edilmesi konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'deki görüşmesinde ele alındı.

Savaşın ilk dönemlerinden bu yana Suriye'de güvenli bölge kurulmasına destek veren Erdoğan, temasları sonrası "Çatışmasızlık adımının atılması sağlanırsa, Suriye’de bu iş yüzde 50 çözülmüş olur" demişti.

Putin de ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmasızlık bölgeleri kurulmasına destek verdiğini duyurmuştu.

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AFP/Reuters/AP/dpa/ÖA/HS