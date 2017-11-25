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Bilim / Teknoloji

ABD ‘casus bitkiler’ yaratmak için gen mühendisliği kullanacak

DARPA’nın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin yanı sıra elektromanyetik sinyalleri de tespit edilmesi amacıyla bitkilerin kontrolü üzerinde çalıştığı bildirildi

25 Kasım 2017 01:25

ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) bağlı Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı’nın (DARPA), bitkileri, genetiğiyle oynayarak, potansiyel tehlikeler hakkında bilgi toplayacak birer gözetleme sensörü haline getirmek istediği öğrenildi.

DARPA’nın üzerinde çalıştığı Advanced Plant Technologies (APT) adlı programının amacının, ‘kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin yanı sıra elektromanyetik sinyalleri de tespit edilmesi amacıyla bitkilerin kontrolü ve fizyolojilerinin yönetimi’ olduğu belirtiliyor.

DARPA’nın Amerikan hükümetinin ihale ve proje sitelerinden birinde yayınladığı bilgiye göre projenin mimarları, belli uyarıcılara karşı hassas olan ve sinyalleri belli mesafelere iletebilen ‘sensör bitkiler’ geliştirmeyi, bitkilerin aynı zamanda doğal ortamda birkaç yıl canlı kalabilecek kadar dayanıklı olması amaçlıyor.

DARPA, bitkilerin istenen her yere rahat bir şekilde yerleştirilebildiği ve kendi enerjilerini bağımsız üretebildikleri için programın büyük bir potansiyele sahip olacağını tahmin ediyor.

Bitkilere istenen özelliklerin verilmesi için genleriyle oynanması planlanıyor. Pentagon projeye çeşitli branşlardan uzmanları da katmayı hedefliyor. Şu an bu amaçta hangi bitkilerin kullanılacağını açıklamayan kurum, ölçülecek dış etkenlerden de bahsetmiyor.

Programın potansiyel katılımcılarından, kendilerinin uygun bulduğu bitki türlerini ve bu bitkilerin tespit edebileceği tehlikeleri içerecek teklifler sunması isteniyor.

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