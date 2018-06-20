ABD cari işlemler açığı ilk çeyrekte 124.1 milyar dolara yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Haziran (DHA) –ABD’nin cari işlemler açığı ilk çeyrekte 8 milyar dolar artışla 124.1 milyar dolara yükseldi. 2017’nin son çeyreğinde ABD’nin cari işlemler açığı 116.1 milyar dolardı.

ABD Ekonomik Araştırmalar Bürosu (BEA) tarafından açıklanan ABD uluslararası ödemeler dengesi verilene göre, ABD cari işlemler açığının GSYH’ye oranı ilk çeyrekte yüzde 2.5’e yükseldi. Bir önceki çeyrekte bu oran yüzde 2.4 olmuştu.

BEA tarafından yapılan açıklamada cari işlemler açığındaki 8 milyar dolarlık artış, büyük ölçüde ürün ticaretindeki 8.1 milyar dolarlık cari işlemler açığından kaynaklandı.

BEA’dan yapılan açıklamaya göre;