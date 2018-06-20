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Ekonomi

ABD cari işlemler açığı ilk çeyrekte 124.1 milyar dolara yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Haziran (DHA) –ABD’nin cari işlemler açığı ilk çeyrekte 8 milyar dolar artışla 124

20 Haziran 2018 18:57

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Haziran (DHA) –ABD’nin cari işlemler açığı ilk çeyrekte 8 milyar dolar artışla 124.1 milyar dolara yükseldi. 2017’nin son çeyreğinde ABD’nin cari işlemler açığı 116.1 milyar dolardı.

ABD Ekonomik Araştırmalar Bürosu (BEA) tarafından açıklanan ABD uluslararası ödemeler dengesi verilene göre, ABD cari işlemler açığının GSYH’ye oranı ilk çeyrekte yüzde 2.5’e yükseldi. Bir önceki çeyrekte bu oran yüzde 2.4 olmuştu.

BEA tarafından yapılan açıklamada cari işlemler açığındaki 8 milyar dolarlık artış, büyük ölçüde ürün ticaretindeki 8.1 milyar dolarlık cari işlemler açığından kaynaklandı.

BEA’dan yapılan açıklamaya göre;

  • Ürün ve hizmet ihracatından gelen ödemeler ilk çeyrekte 23 milyar dolar artışla 913.4 milyar dolara yükseldi
  • Ürün ve hizmet ithalatı için yapılan ödemeler ilk çeyrekte 30.9 milyar dolar artışla 1 trilyon 37.5 milyar dolara yükseldi.

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