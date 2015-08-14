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Kültür-Sanat

ABD, çalıntı Picasso resmini Fransa'ya iade etti

14 yıl önce Paris'teki müzeden çalınan La Coiffeuse adlı resim, ABD'ye giden bir gemide ele geçirilmişti

14 Ağustos 2015 20:01

Amerika Birleşik Devleti (ABD) yetkilileri, bir müzeden çalınan ve değeri yaklaşık 15 milyon dolar olan ünlü ressam Picasso'ya ait yağlı boya resmini Fransa’ya geri gönderdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; ABD 14 yıl önce Paris'teki bir müzeden çalınan Picasso’nun La Coiffeuse (Kuaför) adlı yağlıboya resmini Fransa'ya iade etti.

Sanatçının 1911 yılında yaptığı eser, Aralık 2014'te Belçika'dan ABD'nin New Jersey kentine giden bir gemide ele geçirilmişti.

En son Almanya'nın Münih kentinde 1988 yılında sergilenen resim, ardından Paris Pampidou Merkezi'ne geri gönderilmiş ve 2001 yılında çalınana kadar orada muhafaza edilmişti.

ABD Göçmen ve Gümrük İdaresi yetkilileri eseri Washington'daki Fransa Büyükelçiliği'ne teslim etmişti.

Uzmanlar eserin Picasso'nun erken dönem çalışmalarının bir örneği olduğunu söylüyor.

İspanyol sanatçı Pablo Picasso, hayatının önemli bir kısmını Fransa'da geçirdi. Kübizm akımının kurucu ve en önemli temsilcisi olan Picasso, 1973 yılında hayatını kaybetmişti. 

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