ABD Büyükelçisi'nden BDP'li vekile: Ayrılırsanız 3. sınıf ülke olursunuz

T24 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye'deki görev süresinin sonlarına yaklaşırken bazı milletvekillerine yemek daveti verdi. Davette Kürtler'in taleplerini ileten BDP'li Sırrı Sakık'la konuşmasında Sakık'a “Ayrılırsanız üçüncü sınıf bir Ortadoğu ülkesi olursunuz. Türkiye de Batılı bir ülke olarak yoluna devam eder.” dedi.



Türkiye’deki görev süresinin sonuna yaklaşan ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey’in bir grup milletvekiline verdiği davette ilginç diyaloglar yaşandı. Ankara’dan ayrılmadan önce veda görüşmeleri yapan Büyükelçi, 13 Temmuz Salı günü büyükelçilik rezidansında Meclis’te grubu bulunan partilerden milletvekilleriyle bir araya geldi. Büyükelçi Jeffrey’in yemek davetine Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, Ak Parti Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ve BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık katıldı.





Türkiye Batılı yoluna devam eder



Yemekte sohbet, “Türkiye’deki Türkler ve Kürtler ayrılmak mı istiyor?” konusuna gelince milletvekilleri de görüşlerini dile getirdiler. Milletvekilleri, Türkiye’deki Kürt vatandaşların İran, Irak ve Suriye’deki Kürtlerden çok farklı olduğunu, yüzyıllardır kaynaşmış, iç içe geçmiş bir toplumsal yapı bulunduğunu vurguladılar. BDP’li Sakık’ın, Kürtlerin talepleriyle ilgili sözleri üzerine Jeffrey, “Ayrılırsanız üçüncü sınıf bir Ortadoğu ülkesi olursunuz. Türkiye de batılı bir ülke olarak yoluna devam eder” dedi.





Ayrılıkçılar yüzde 3’ü bulmaz



Sakık ise “Biz Ortadoğu bataklığında bir ülke olmak istemiyoruz. Biz Türkiye’nin batıyla entegre, Avrupa değerlerini gerçekten özümsemiş, demokratik özgürlükleri kurmuş, halklarının demokratik haklarını tanımış ileri bir ülke olmasını istiyoruz. Bugün Kürtler arasında bir oylama yapılsa ayrılmak isteyenler çok cüzi bir oran çıkar, belki yüzde 3’ü bulur” dedi. Sakık’ın, “Türkiye’de yıllardır özellikle yargı, Kürtler üzerinde çok baskıcı olarak kullanılıyor” sözleri üzerine AK Partili Erdem, “Hangi ülke terör ve şiddet karşısında tedbir almaz? 11 Eylül oldu, ABD’nin kimyası değişti. Hürriyetler toplumu olan ülke, güvenlikler toplumu haline dönüştü. Bizde yaşanan terörün onda biri yaşansaydı herhalde kıyamet kopardı” diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Özal 'dörtte bir Kürt’tü'



Sakık, “Amerika bugün bütün halkların Amerikası olmayı başardı. Bugün bir siyah ABD’nin başkanı oldu” deyince Büyükelçi, “Bugünlere gelmemiz kolay olmadı. Çok büyük bedeller, 600 bin insanımızı kaybettik” dedi. Sakık da “Biz de çok bedeller ödedik, ödemeye de devam ediyoruz” karşılığını verdi. Erdem ise “ABD’de yeni oldu ama bizde zaten vardı. Cemal Gürsel, dörtte bir Kürt olan Turgut Özal Cumhurbaşkanlığı yaptı. Bu ülkede Kürtler her şey olabilirler” dedi.





Obama’ya göre sorunlar geçici



Yemekte Türkiye-ABD ilişkileri de görüşüldü. ABD ile ilişkilerdeki gerilimden yakınmalar üzerine Erdem, “Türkiye-ABD ilişkileri dönemsel krizlerle kopmayacak kadar güçlüdür. Türkiye, ABD ile işbirliğini keserse bir Ortadoğu ülkesi olur. İlişkilerdeki sorunlar geçicidir” dedi. Jeffrey de “Başkan Obama da geçici olduğunu düşünüyor” dedi.





