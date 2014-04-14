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ABD Büyükelçisi Ricciardone'den AKP'ye 'tebrik' ziyareti

ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone, 30 Mart seçimleri sonrası AKP'ye yaptığı ziyarette yerel seçimlerdeki başarısından dolayı AKP'yi kutlarken, iki ülke arasındaki ilişkileri de değerlendirdiklerini açıkladı

14 Nisan 2014 16:18

ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone seçimlerin ardından AK Parti’ye tebrik ziyaretinde bulundu. Ricciardon,  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i "tebrik etmediği" yönündeki tartışmalara ilişkin "Herkesi tebrik ettim. Sayın Gökçek’e saygım sonsuzdur. Partisini ve başarılarını tebrik ettim" dedi.

Ricciardone'nin açıklamaları şöyle: 

"Görüşmenin içeriğinin" sorulduğu Ricciardone, Türkçe verdiği yanıtta, "Şahin'le olağan görüşmelerden birini yaptık. Ayrıca sayın Aktay'la tanışmıştım, onun için de geldim. Yerel ve bölgesel konular konuşuldu. Gayet güzel görüşme oldu" dedi

Ricciardone, Ukrayna, Suriye, Irak, İran, Kıbrıs, İsrail, Filistin konuları ile ABD-Türkiye ilişkilerini de görüştüklerini kaydetti.

"Görüşmede Fethullah Gülen gündeme geldi mi?" sorusunu, Ricciardone, İngilizce yanıtladı.  Ricciardone, "Türkiye ABD ilişkilerini üst seviyede tutmanın önemi hakkında uzlaştık. Bunu Türkiye ve ABD'nin çıkarları doğrultusunda ve Türkiye'nin siyasetinden uzak şekilde yaptık" cevabını verdi.

"ABD Senatosu'ndaki sözde Ermeni soykırımı tasarısını da görüştünüz mü?" sorusuna Ricciardone, "Evet bu konuyu da ele aldık, görüşme gayet güzel geçti" yanıtını verdi.

"Melih Gökçek'i kutladınız mı?" sorusu üzerine Ricciardone, “Sayın Gökçek’e saygım sonsuzdur” diyerek AK Parti'yi ve Gökçek'i kutladığını söyledi.

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