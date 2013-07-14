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ABD Büyükelçisi Ricciardone, Ağrı Dağı'na tırmanıyor

Van'ın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone, ailesi ile birlikte 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tımanmak üzere yola çıktı

14 Temmuz 2013 21:15


Van 'ın Erciş ilçesinden dün Ağrı 'nın Doğubayazıt İlçesi'ne gelen Büyükelçi Francis Ricciardone, geniş güvenlik önlemi altında kızı ve eşiyle birlikte İshakpaşa Sarayı'nı gezdi.  DHA'nın haberine göre, Geceyi Doğubayazıt'taki Simer Otelde geçiren Büyükelçi Francis Ricciardone, güvenlik gerekçesiyle saat 09.00 sıralarında korumaları ile otelden ayrılarak gizlice Ağrı Dağı'na gitti.

Ailesi ile birlikte araçlarla 2 bin 200 rakımdaki Topçatan köyüne kadar giden Büyükelçi, Van'dan yanına aldığı rehberle birlikte 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na zirve tırmanışını gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

Bugün 3 bin 200 metreye kadar gidecek olan Ricciardone bu gece kampta konaklayacak. Yarın ise 4 bin 200'e kadar çıkması beklenen Büyükelçinin üçüncü gün Ağrı Dağı'na zirve tırmanışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

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