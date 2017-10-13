ABD Büyükelçisi John Bass'in tutuklanması için suç duyurusu

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass’in tutuklanması talebiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bass'in tutuklu yargılanması gerektiğini savunan Kabadayı, büyükelçinin amacının FETÖ ile birlikte darbe yapıp Artvin'deki yer altı kaynaklarından pay almak olduğunu savundu.

Kabadayı, Samsun Adliye Sarayı'na giderek ABD Ankara Büyükelçisi John Bass hakkında Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmek üzere Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak istedi.

Sputnik'in haberine göre; Kabadayı’nın suç duyurusu öncesi Samsun Adliyesi önünde basın açıklaması yapma isteğine ise olağanüstü hal (OHAL) kapsamında izin verilmedi. Daha sonra adliye binasına giren Kabadayı, John Bass hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Çıkış yasağı konulsun, tutuklu yargılansın"

Kabadayı'nın suç duyurusu dilekçesinde şu sözler yer aldı:

"Sayın savcım, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi olarak ülkemizde görev yapan John Bass, görevini kötüye kullanmak sureti ile uluslararası bir suç işlemiştir. Şöyle ki; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin almış olduğu terörle mücadele kapsamındaki Kanun Hükmündeki Kararnameleri eleştirmiş, iç siyasetimize ve içişlerimize müdahale etmiştir. Artvin ilini ziyaret kapsamında geçmiş, Artvin ilinde faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarını yer altı kaynaklarımızın yerli ve milli yatırımcılarımız tarafından çıkarılmaması hususunda casusluk faaliyetleri yapmak sureti ile halkı milli iradeyle seçilmiş olan hükümete karşı ayaklanmaya sebebiyet vermiştir. Nedeni ise çok açık ve net olarak tahmin edilmektedir.

"Amacı FETÖ ile darbe yapıp, yer altı kaynaklarımızı pay etmek"

Amaç Artvin'deki yer altı kaynaklarımızı Fetullahçı Terör Örgütü ile birlikte ülkemize darbe yapıp savaş çıkartıp yer altı kaynaklarımızı pay edeceklerdi. Son olarak yapmış olduğu açıklamada 'Türkiye'de 9,5 aydır DEAŞ eşlemi yapmıyorsa bu DEAŞ vazgeçti anlamına gelmez' demek suretiyle ülkemizi alenen tehdit etmiştir. Yukarıda belirttiğim eylemleri sebebi ile John Bass isimli büyükelçiden şikayetçiyim. Dilekçemin ivedilikle işleme konulmasını, ilgili ceza kanunları gereğince ülkesine çıkış yasağı konulmasını, tutuklanması ve tutuklu olarak yargılanmasını talep ve arz ederim."