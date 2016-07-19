ABD Büyükelçisi'nden Yeni Şafak'a: İddiaları ölçüsüz ve çirkin!

ABD Büyükelçisi John Bass, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ABD hükümeti tarafından yönetildiği iddialarını yalanladı ve "ABD hükümeti, darbe girişiminin öncesinde veya darbe girişimi yaşanırken haberdar değildi" dedi.

Bass, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün bugün köşesinde kaleme aldığı "ABD, Erdoğan'ı öldürmeye çalıştı" iddiasına "Çok çirkin olduğunu ve ölçüsüz olduğunu düşünüyorum. Desteklemedik. Bu iddialar kabul edilemez" dedi.

CNN Türk Temsilcisi Hande Fırat’ın sorularını yanıtlayan Bass'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Hande Fırat: Darbe suçlamlarına ne diyeceksiniz?

Geçtiğimiz haftasonu meydana gelen olayların travmasını yaşayan herkesin başı sağolsun. Türkiye’nin dostu ve müttefiği olarak bu olay bizi etkiledi. Acıyı paylaşıyoruz.

ABD hükümeti, darbe girişiminin öncesinde veya darbe girişimi yaşanırken haberdar değildi.

Hande Fırat: ABD Erdoğan’ı öldürmeye çalıştı ibaresi kullandı bir köşe yazısında.

Çok çirkin olduğunu ve ölçüsüz olduğunu düşünüyorum. Desteklemedik. Bu iddialar kabul edilemez.

Fethullah Gülen'in iadesi

Fethullah Gülen’in iade talebine dair haberleri gördük. Sunulan kanıtlara bakılacağına güvenim tam. Neden bu kadar uzun sürdüğüne ilişkin sorulara gelince. Türkiye’den yasaları ihlal ettiğine dair kanıtları bekliyorduk. Biz sürecin burada ya da ABD’de olsun, hukuk kurallarına uygun olması gerektiğini düşünüyorum.

Adli tahribata yol açacak bir kanıt olup olmadığına bakacağız.