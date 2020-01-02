ABD, büyükelçiliğinin kuşatılmasının ardından Orta Doğu'ya 'acil' olarak asker gönderdi

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İran destekçisi militanların Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ni kuşatmasının sona ermesinin ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Orta Doğu'ya "acil" olarak 750 asker konuşlandırılacağını duyurdu.

Reuters, askerlerini yola çıktığını gösteren görüntüler paylaştı.

The Guardian'ın aktardığı iddialara göre 3 bin asker bölgeye gönderilmeye hazırlanıyor. 2019'un Mayıs ayından bu yana Orta Doğu'ya İran'a karşı önlem olarak 14 bin ABD askeri gönderildi.

Esper dün yaptığı yazılı açıklamada, "Bu askerlerin konuşlandırılması bugün ABD personeli ve kurumlarına artan tehdite karşı alınmış uygun bir önlem" ifadeleri yer alırken, "ABD vatandaşlarımızı ve çıkarlarımızı dünyanın neresinde olursa olsunlar koruyacaktır" denildi.

ABD Savunma Bakanı, askerlerin Orta Doğu'da nereye konuşlandırılacağı konusunda açık bir bilgi vermezken, karardan haberdar olan bir kaynak ilk duraklarının Kuveyt olacağını söyledi.

İran'a yakınlığıyla bilinen çoğunluğu Iraklı Şii milis güçlerin oluşturduğu Haşdi Şabi'nin (Gönüllü Halk Güçleri) çağrısının ardından bir gün boyunca Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ni kuşatan kalabalıklar dağılmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, büyükelçiliğe yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.Geçen sene peş peşe gelen krizlerle yüksek gerilimde seyreden İran-ABD ilişkilerinde iplerin bu olayın ardından daha da gerilmesi bekleniyor.