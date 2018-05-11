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ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına tepki yürüyüşü

 Erhan TEKTEN - Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki göstermek, Filistinlilerin düzenlediği 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermek için İHH öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları bir yürüyüş ve basın açı

11 Mayıs 2018 19:04

 Erhan TEKTEN - Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) ABD\'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasına tepki göstermek, Filistinlilerin düzenlediği \'Büyük Dönüş Yürüyüşü\'ne destek vermek için İHH öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Cuma namazının ardından Fatih Camii\'nde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Üzerinde \"Kudüs Müslümanlarındır\" yazan pankart açan grup, tekbirler ve sloganlar eşliğinde Saraçhane parkına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş saraçhane parkında kurulan platformun önünde son buldu.

ABD ve İsrail\'in hukuksuz bir şekilde bu kararı aldığını söyleyen grup, büyükelçiliğin Kudüs\'te açılamayacağını savundu. İHH Başkanı Bülent Yıldırım da burada yaptığı konuşmada; \"Gazze\'deki kardeşlerimizin bugün yapmış olduğu yürüyüşe, İstanbul\'da ve Türkiye\'nin bütün illerinden destek verdiniz. Bugün Cuma ve yürüyüş oldu. O yürüyüşten henüz haber alamadık. Neler yaşandı. Ama Pazartesi günü küçük şeytan Trump Kudüs\'teki zalim, katil, emperyalist ve alçak Amerika büyükelçiliğinin açılışını yapacakmış. Amerika yalnız kalmış. İster yalnız kalsın, ister dünyayı arkasına alsın. Biz Müslümanlar Kudüs\'ün Müslümanların başkenti olduğunu biliyoruz. Kabul ediyoruz bunun için de gerekirse malımızı, vermeye hazırız\" dedi.

Grup açıklamanın ardından Saraçhane parkından ayrıldı. 

(FOTOĞRAF)

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