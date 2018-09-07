ABD Büyükelçiliğine saldırının keşif görüntüleri ortaya çıktı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği\'ne yönelik saldırıyla ilgili silahla ateş açıldığı ve saldırganların olaydan 20 dakika önce keşif için elçilik önüne geldiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan saldırganlardan Osman Gündaş\'ın patronu Ersin Bayram\'ın ise FETÖ ile bağlantısı tespit edildi.

ABD Ankara Büyükelçiliği\'ne yönelik 22 Ağustos gecesi düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında, saldırganlar Osman Gündaş ile Ahmet Çelikten, gözaltına alınmıştı. Soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Osman Gündaş\'ın çalıştığı restoranın sahibi Ersin Bayram\'ın FETÖ/PDY ile ilişkisi tespit edildi. Gözaltına alınan Bayram\'ın telefonu ile dijital materyallerinde inceleme yapıldı. Bayram\'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in talimat içerikli vaazlarının yayınlandığı \'herkul.org\' isimli uygulama ile örgüt üyelerinin kullandığı \'Kakao Talk\', \'Wickr Me\' adlı mesajlaşma programlarını indirdiği belirlendi.

JOHN BASS İLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ersin Bayram\'ın, ABD\'nin Ankara eski Büyükelçisi John Bass ile çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı. Fotoğrafın 11 Eylül 2015 tarihinde çektirildiği belirlendi. Bayram\'ın, ifadesinde, ABD Büyükelçiliği\'nin ülkeye ithalatı ve ihracatı olan Türk firma ve STK\'lara İstanbul\'da kokteyl verdiğini, bu kokteyle kendisinin de katıldığını ve fotoğrafın burada çekildiğini söylediği belirtildi.

TOPLADIĞI PARALARLA SELFİE ÇEKMİŞ

Öte yandan Ersin Bayram\'ın dijital materyallerinde yapılan incelemede, dikkat çeken bir fotoğraf daha ortaya çıktı. FETÖ\'nün üst düzey \'mahrem imamları\' ile 2007\'den itibaren irtibatı tespit edilen Bayram\'ın, esnaf ve iş insanlarından örgüt adına topladığı, yüklü miktarda parayla selfie çektiği görüntüleri ortaya çıktı.

KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

ABD Ankara Büyükelçiliği\'ne ateş açtıktan sonra kaçan Ahmet Çelikten ile beraberindeki Osman Gündaş\'ın elçilik çevresinde keşif yaptıklarına ilişkin görüntülere de ulaşıldı. Keşif görüntüsünün saldırıdan yaklaşık 20 dakika önce kaydedildiği öğrenildi. Alkol aldıktan sonra rastgele elçiliğe ateş açtıklarını iddia eden saldırganların, rahat tavırlarla büyükelçiliğin etrafında yürüdükleri görülüyor. Keşfi tamamladıktan sonra beyaz araçla elçilik önüne gelerek, 6 el ateş açan saldırganların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de dosyaya eklendi.



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