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ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 4 DEAŞlı Samsun'da yakalandı

SAMSUN,(DHA) - SAMSUN'da, ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığında oldukları belirtilen terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 4 Iraklı, polis tarafından gözaltına alındı

05 Mart 2018 19:01

SAMSUN,(DHA) - SAMSUN\'da, ABD Büyükelçiliği\'ne eylem hazırlığında oldukları belirtilen terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 4 Iraklı, polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda MİT mensuplarının da görev aldığı belirtildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube ve MİT ekipleri tarafından ortak bir operasyon düzenlendi. ABD Büyükelçiliği\'ne eylem hazırlığında oldukları belirtilen ve terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu Fernas Hüseyin A., Omar Shihab Ahmed A., Sohaib Qusay Taga A. ve Azhar Abdulkadhim Salman Al B., gözaltına alındı. Şüphelilerden Sohaib Qusay Taga A. ve Fernas Hüseyin A.\'nın, Samsun- Ankara yolundaki kontrol noktasında gözaltına alındığı belirtildi.
Bu iki isimle bağlantısı bulunduğu ileri sürülen Omar Shihab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhim Salman Al B., ise ekiplerin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. MİT, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

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