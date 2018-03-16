T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığına 2 tutuklama

SAMSUN'da, geçen 5 Mart'ta, ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 4 kişiden 2'si tutuklandı

16 Mart 2018 22:03

SAMSUN\'da, geçen 5 Mart\'ta, ABD Büyükelçiliği\'ne eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 4 kişiden 2\'si tutuklandı. 1\'i kadın, 2 kişi ise mahkemece serbest bırakılıp, sınır dışı edildi.

Samsun\'da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ABD Büyükelçiliği\'ne yönelik terör eylemi hazırlığında oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Geçen 5 Mart\'ta Samsun-Ankara Karayolu\'nda gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taha Al Doorı, Fernas Hüseyin Ali, Omar Shıhab Ahmed Al Doorı ve Azhar Abdulkadhım Salman Al Bayatı adlı kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sohaıb Qusay Taha Al Doorı ve Omar Shıhab Ahmed Al Doorı tutuklanırken, Fernas Hüseyin Ali ve Azhar Abdulkadhım Salman Al Bayatı adlı kadın serbest bırakılarak sınır dışı edildi.

Haber:Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUNMart BüyükelçiliğiDEAŞSamsun MilliTeşkilatı MİT SamsunEmniyet MüdürlüğüTerörle MücadeleMüdürlüğüABD BüyükelçiliğiGeçenMart KarayoluIrakSohaıb Qusay Taha Al Doorı Fernas Hüseyin Ali Omar Shıhab

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24