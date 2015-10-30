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ABD Büyükelçiliği'nden Star gazetesine HDP yalanlaması: Haberleriniz düzmece ve ahlaktan yoksun!

Star, HDP'nin seçim stratejisinin ABD konsolosluğunda planlandığını iddia etmişti

30 Ekim 2015 16:33

ABD Büyükelçiliği, Star gazetesinin bugünkü nüshasında (30 Ekim 2015) yer alan "HDP’nin seçim kampanyası stratejisinin ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen bir toplantıda belirlendiğine dair" iddiayı yalanladı.

"ABD hükümeti ile Türkiye’deki herhangi bir siyasi parti arasında hiçbir koordinasyon bulunmamaktadır" denilen açıklamada, Star gazetesi, düzmece haberinde, kendisine rakip medya kuruluşlarının da bu hayal ürünü senaryonun bir parçası olduğunu iddia etmektedir. Star gazetesinin gerçek dışı iddiaları özellikle ahlaktan yoksun olup, potansiyel olarak tehlikelidir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "ABD, basın ve ifade özgürlüğünü, uydurma haberler ve gerçek dışı iddialar yayımlama özgürlüğünü dahi içine alacak şekilde, güçlü bir biçimde desteklemektedir" diye belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “HDP’nin seçim kampanyasının ABD Başkanı Barack Obama’nın ekibinin tarafından yürütüldüğünü” iddia etmişti. 

ABD Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Star gazetesinde bugün (30 Ekim 2015) yayımlanan, HDP’nin seçim kampanyası stratejisinin ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen bir toplantıda belirlendiğine dair iddia gerçek dışıdır. Söz konusu gazetenin, ABD’nin Türk hükümetine karşı veya Türkiye’deki seçimlerin sonuçlarını etkilemeye yönelik bir komplo içerisinde olduğuna ilişkin iması da aleni bir yalandır.

Açıklık getirmek gerekirse, ABD hükümeti ile Türkiye’deki herhangi bir siyasi parti arasında hiçbir koordinasyon bulunmamaktadır. ABD, Türk halkı tarafından demokratik yöntemlerle seçilen temsilcilerin oluşturduğu tüm hükümetler ile birlikte çalışmaktadır.

Star gazetesi, düzmece haberinde, kendisine rakip medya kuruluşlarının da bu hayal ürünü senaryonun bir parçası olduğunu iddia etmektedir. Ne yazık ki, gerek Türkiye’deki ABD diplomatik misyonu, gerekse bağımsız medya kuruluşları yakın geçmişte aşırılıkçı şiddetin hedefi olmuşlardır. Bu bağlamda, Star gazetesinin gerçek dışı iddiaları özellikle ahlaktan yoksun olup, potansiyel olarak tehlikelidir.

ABD, basın ve ifade özgürlüğünü, uydurma haberler ve gerçek dışı iddialar yayımlama özgürlüğünü dahi içine alacak şekilde, güçlü bir biçimde desteklemektedir. Öte yandan, bugün yayımlanan haberin sadece yalanlar ve karanlık imalardan ibaret olduğu, ve ABD’nin, her zaman olduğu gibi Türkiye’nin kararlı bir müttefiği ve Türk halkının dostu olmayı sürdürdüğü, Star gazetesi okuyucularına aktarılmalıdır.

 

 

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