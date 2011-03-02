-ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN SP'YE ''TAZİYE'' ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - ABD Büyükelçiliği Siyasi İşler Müsteşarı Daniel O'Grady, Necmettin Erbakan'ın, Türk siyasi hayatının önemli liderlerinden biri olduğunu, hizmetleri ve görüşleri ile kalıcı izler bıraktığını belirtti. O'Grady, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği adına, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelerek, Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu ve partinin Genel Başkan Başdanışmanı Oya Akgönenç'e ''taziye'' ziyaretinde bulundu. Karamollaoğlu, ziyaretlerinden dolayı ABD Büyükelçilik yetkililerine teşekkür etti. Necmettin Erbakan'ın hayatta iken dünya barışı ve huzuru için güzel fikirler dile getirdiğini, bu yolda çaba sarf ettiğini kaydeden Karamollaoğlu, ''Hayatta iken, hem yurt içinde hem yurt dışında kendisine karşı çıkanlar, şimdi o ebedi hayata intikal edince fikirlerine odaklandılar. Ne kadar doğru şeyler söylediklerini tekrarladılar. Bu bizim için sevinç meselesi oldu'' diye konuştu. Erbakan'ın hedeflerin, kendisi hayattayken bütünüyle gerçekleşmemesine karşın, tamamlanması için Türkiye'de ve İslam aleminde ittifak sağlanmasının kendilerine ümit verdiğini anlatan Karamollaoğlu, bunun dünya barışı ve huzuru için önemli olduğunu dile getirdi. Daniel O'Grady de başsağlığı dileklerini iletmek için Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldiğini söyledi. O'Grady, bir gazetecinin Erbakan ile ilgili düşüncelerini sorması üzerine, ''Sayın Erbakan Türkiye'de çok önemli rol oynadı. Ben taziye dileklerimi iletmek için geldim'' dedi. O'Grady, Erbakan için ayrılan anı defterine Türkçe olarak şunları yazdı: ''Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Başbakanı ve Saadet Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, Türk siyasi hayatının önemli liderlerinden biriydi. Hizmetleri ve görüşleri ile ülkede kalıcı izler bıraktı. Türkiye'ye, Saadet Partisi mensuplarına ve kederli ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.'' Bu arada O'Grady, anı defterini imzaladığı sırada, parti genel merkezine giren merhum Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ile karşılaştı. O'Grady, Fatih Erbakan ile bir süre sohbet etti. Erbakan, daha önce kendisine iletilen, ABD Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone'nin taziye mektubu için de O'Grady'ye teşekkür etti. Öte yandan, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ion Pascu da Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelerek taziye dileklerini iletti.