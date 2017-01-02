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ABD Büyükelçiliği'nden o iddialara yalanlama

"Amerikan hükümeti Amerikalıları belirli mekanlar ya da mahallelerden uzak durmaları konusunda uyarmadı"

02 Ocak 2017 00:28

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin ABD'nin önceden bilgi sahibi olduğu iddialarına, "Sosyal medyada dolaşan dedikoduların aksine, Amerikan hükümeti Reina kulübü dahil olmak üzere belirli eğlence yerlerine yönelik tehditlerle ilgili bilgi sahibi değildi ve Amerikan hükümeti Amerikalıları belirli mekanlar ya da mahallelerden uzak durmaları konusunda uyarmadı" yanıtını verdi.

Büyükelçilik, resmi internet sitesi ve Twitter hesabından "ABD Hükümetinin Kamu Güvenlik Mesajlarını Açıklığa Kavuşturma Amaçlı Bilgi Notu" başlığıyla bir açıklama yayımladı.

 

Açıklamada, büyükelçiliğin, Amerikan vatandaşlarının hedef alınabileceğine dair belirtilerle her karşılaştığında yaptığı gibi, 22 Aralık'ta da Türkiye ve Avrupa'nın birçok kısmını kapsayan, yortu günlerine yönelik genel bir tehdit uyarısı yayınladığı vurgulanarak, Amerikan hükümetinin saldırının gerçekleştiği mekan da dahil olmak üzere belirli eğlence yerlerine yönelik tehditlerle ilgili bilgi sahibi olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD ve Türk kurumları terörle mücadelede yakın istişare içindedir, buna terör tehdidi şüphelerine ilişkin bilgi paylaşımı da dahildir. Bu iş birliği, bizler ortak terör tehdidiyle mücadele ederken sürecektir. Günün erken saatlerinde Beyaz Saray ve Büyükelçiliğimiz tarafından da belirtildiği üzere, dün geceki terör saldırısını kati surette kınamaktayız. Amerikan vatandaşlarının da saldırıya uğradığı bu çirkin saldırıdan etkilenen herkese taziyelerimizi sunuyoruz."

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