ABD Başkanı Obama: Türk makamlarına yardım için ulusal güvenlik ekibime talimat verdim

İstanbul Beşiktaş'ta Reina'da yılbaşı kutlaması vatandaşları hedef alan ve en az 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı katliama ilişkin ABD Başkanı Barack Obama'dan yardım önerisi geldi.

İstanbul'daki terör saldırısını kınayan Obama, yaptığı yazılı açıklamada ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve Türk yetkililere saldırıya ilişkin her türlü yardımı yapabileceğini mesajını verdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Eric Schultz tarafından yapılan yazılı açıklamada, ailesiyle birlikte Hawaii'de bulunan Obama'nın İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili bilgilendirildiği ve gelişmelerin aktarıldığı kaydedildi.

Obama'nın, "Masum insanların hayatlarını kaybetmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirdiğini ve hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini" belirten Schultz, Obama'nın, ihtiyaç halinde Türk yetkililere gerekli destek ve yardımın yapılması hususunda da ekibine talimat verdiğini ifade etti.

Schultz'un açıklamasından kısa süre sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price da kısa açıklama yaptı.

"ABD, İstanbul'daki korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesini kullanan Price, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Price, NATO üyesi müttefik Türkiye ile terörün her türlüsüne karşı dayanışma haline olduklarını da vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner da yazılı bir açıklama yaparak İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınadıklarını bildirdi. Türk halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediklerini aktaran Toner, şunları ifade etti:

"Soruşturma boyunca Türk yetkililerle yakın irtibat halinde olacağız. NATO müttefikimiz Türkiye'yle teröre karşı dayanışma halindeyiz. Ne yazık ki bu hain saldırı, masum insanları hedef alan en son çabadır. Bu tür saldırılar, sadece Türkiye hükümetiyle teröre karşı mücadelede birlikte çalışma kararlılığımızı artırmaktadır."