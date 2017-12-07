T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD Büyükelçiliği önünde 'Kudüs' eylemi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da yaklaşık 50 kişilik bir grup, ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını protesto etti

07 Aralık 2017 03:44

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da yaklaşık 50 kişilik bir grup, ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma planını protesto etti.
ABD Başkanı Donald Trump\'ın \'Kudüs\' açıklamasının ardından ABD Büyükelçiliği önünde toplanan 50 kişilik grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak Kuran-ı Kerim okudu. Grup adına basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul Mileltvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, ABD Başkanı Trump\'ın açıklamasını tanımadıklarını ifade ederek, \"İslam dünyası ayakta. Bu karar bütün İslam dünyasını incitimiştir, ayağa kaldırmıştır. Kabul edilemez bulunmuştur. Kudüs insanlığın ortak mirasıdır. Bütün dinler açısından kutsal olan bir beldedir. Biz Müslümanlar açısından da Miracın ayak basamaklarıdır. İlk kıblemizidir. Burayı oldu bittiye getirerek İsrail\'in başkenti ilan etmek, 2 milyarlık İslam alemine açıkça bir saldırıdır. Dolayısıyla bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Hıristiyanlar açısından da bu böyledir. Onlarda bu kararı şaşkınlıkla karşıladılar. Amerika\'nın bu politikayla neye hizmet ettiği anlaşılamamıştır. Bu kararı verenler mutlaka bu kararın altında kalacaktır.\" dedi.
Bu arada polis ekipleri tarafından ABD Büyükelçiliği önünde geniş güvenlik önlemleri alındı, büyükelçilik önüne otobosle barikat yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan CEYLANANKARA DHA ANKARAABD BüyükelçiliğiABD KudüsABD Başkanı Donald TrumpABDKuranı KerimGrupAK PartiMileltvekiliTürkiyeFilistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ABD Başkanı TrumpBuKabul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24