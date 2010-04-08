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Yaşam

ABD Büyükelçiliği önünde 'Barış Harekatı'

Kendilerine "Barış Hareketi" adını veren bir grup, ABD Büyükelçiliği önünde nükleer silahsızlanma eylemi yaptı.

08 Nisan 2010 03:00

T24- ABD Büyükelçiliği önünde toplanan ve kendilerine 'Barış Harekatı' adını veren grup yapılan açıklamada, "Adana’daki İncirlik Üssünde 90 nükleer silah olduğu" iddia edilerek, "bunların ABD’ye iade edilmesi" istendi.


Bu yılın Avrupa’yı nükleer silahlardan temizlemek için önemli bir yıl olduğu ifade edilen açıklamada, Mayıs ayında NATO üyesi devletlerin, "Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı için New York’ta bir araya gelecekleri, Türkiye’nin de bu toplantıya katılarak, dünya çapında silahsızlanmayı getirecek bir Nükleer Silahlar Konvansiyonu için tavrını koyması gerektiği" kaydedildi.


Açıklamanın ardından gruptakiler, nükleer silahları temsil eden maketleri elçilik duvarına bıraktı.

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