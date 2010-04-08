ABD Büyükelçiliği önünde 'Barış Harekatı'

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Bu yılın Avrupa’yı nükleer silahlardan temizlemek için önemli bir yıl olduğu ifade edilen açıklamada, Mayıs ayında NATO üyesi devletlerin, "Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı için New York’ta bir araya gelecekleri, Türkiye’nin de bu toplantıya katılarak, dünya çapında silahsızlanmayı getirecek bir Nükleer Silahlar Konvansiyonu için tavrını koyması gerektiği" kaydedildi.



Açıklamanın ardından gruptakiler, nükleer silahları temsil eden maketleri elçilik duvarına bıraktı.