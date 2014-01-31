ABD Büyükelçiliği: Melih Gökçek'in yanlış açıklamalarını reddediyoruz

ABD Büyükelçiliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in "ABD elçisini davet ettim. 'Size olayların aslını birebir anlatalım' dedim. Sonunda, 'Dehşete düştüm' dedi. 'Kasım-aralık aylarında Başbakan Erdoğan ve AKP iktidarı gidecek' demişsiniz dedim. 'Kim söyledi?' dedi, 'yalanlasanıza' dedim. Yalanlamadı’’ sözlerinin yanlış anlaşılma olduğunu belirterek ‘’Büyükelçi Francis Ricciardone ile 22 Temmuz’daki görüşmesi ile ilgili yanlış açıklamayı tamamen reddetmektedir’’ dedi.

Büyükelçi Ricciardone Belediye başkanıyla konuşmasında tüm Türk dostlarımızla da teyit ettiğimiz üzere- Amerika Birleşik Devletleri'nin parti veya grupları değil, her zaman Türkiye’yi ve paylaştığımız ilkeleri desteklediğimizi vurguladı. Büyükelçi, paylaşılan demokratik değerler arasında vatandaşların ifade özgürlüğü ve barışçıl toplantı hakkının da bulunduğunun üstünde durdu.

Büyükelçi ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nin Türk siyasetine karışmadığını ve karışmayacağını, ve Amerika’nın bunun aksine olan ithamları kabul etmediğini Belediye Başkanı ile konuşmasında vurguladı.

Amerika’nın politikaları üzerine doğru bilgilendirilmiş tartışmaları, özellikle Türk ve Amerikalılar için önemli olan uluslararası ve yerel konularda, hoş karşılıyoruz ve basından gelen soruları dürüstçe cevaplamak üzere hazır bulunuyoruz.

Gökçek ne demişti

Gökçek, Beypazarı'nda yaptığı konuşmada şöyle konuşmuştu:

"ABD elçisini davet ettim. 'Size olayların aslını birebir anlatalım' dedim. Sonunda, 'Dehşete düştüm' dedi. 'Kasım-aralık aylarında Başbakan Erdoğan ve AKP iktidarı gidecek' demişsiniz dedim. 'Kim söyledi?' dedi, 'yalanlasanıza' dedim. Yalanlamadı. 17 Aralık'tan sonra da 'Bir imparatorluğun çöküşünü seyrediyorsunuz' dedi. Uluslararası olaylar olduğu o kadar net yani. Her şey organize. Türkiye'ye bu baronlar ve Neoconlar hükmetmek kaydıyla siyasi partileri de yeniden dizayn etmeye karar verdi. Öncelikle Başbakan Erdoğan ve Ak Parti'yi götürmeye karar verdiler.

