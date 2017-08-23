ABD Büyükelçiliği inşaatı önünde protesto: Hülle yoluyla satıldı

Atatürk Orman Çiftliği arazisinin "hülle" yoluyla ABD'ye satıldığını söyleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Başkent Dayanışması Bileşenleri ve STK'lerle eylem yaptı.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin 1983 yılında tıp fakültesi yapılması şartıyla verildiği Gazi Üniversitesi tarafından TOKİ’ye, oradan da ABD Büyükelçiliği’ne satılması tartışması sürüyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Başkent Dayanışması Bileşenleri ve bir grup Ankaralı, AOÇ arazisinin ABD’ye satılmasını büyükelçilik inşaatı önünde protesto etti. Eyleme eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan da katıldı. Protestocular, ABD Büyükelçiliği’ne AOÇ arazisinden vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Duvar'da yer alan habere göre Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın yaptığı ortak basın açıklamasında, AOÇ arazinin satışının Sayıştay raporuna da yansıdığı belirtildi ve Sayıştay raporundan şu bölüm okundu:

“2010 yılı denetim raporunda, 2823 sayılı Kanuna dayanılarak Gazi Üniversitesi’ne satışı yapılan AOÇ’ye ait… toplam 132.076 m2 büyüklüğündeki arazilerin satış bedeli olan 5.934.420 TL’nin Gazi Üniversitesi bütçesinden ödenmesi gerekirken Kuzu Toplu Konut İnşaat ve Limited Şirketi ile Park Gazi İnşaat Yatırım A.Ş. unvanlı iki şirket tarafından ödenmesi, ayrıca Anadolu Ajansı’na ve Ufuk Üniversitesi’ne arazi tahsis edilmesinin 2823 sayılı Kanunun gerekçesine ve tahsis amacına uygun olmadığı değerlendirilerek… kanundaki devir amacı dışında kullanıldığından arazinin geri alınması için gerekli çalışmaların başlatılması…”

Suç duyurusunda bulunacaklar

Ankaralıları, 24 Ağustos saat 11.00’de, Ankara Adliyesi’nde, AOÇ topraklarının ABD’ye satışını gerçekleştiren Gazi Üniversitesi, TOKİ ve yetkililer hakkında suç duyurusu yapmaya davet eden Candan, 6 Eylül saat 12.00’de de Konur Sokak’ta buluşacaklarını ve ABD Büyükelçiliği’ne yürüyerek siyah çelenk bırakacaklarını da duyurdu.