ABD Büyükelçiliği de o iddiayı yalanladı

ABD Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İncirlik Üssü'nden ayrılacakları iddialarını yalanladı.

İsrail istihbaratı Mossad’a yakınlığıyla bilinen DEBKAfile sitesi, geçtiğimiz hafta ABD’nin Katar ve Türkiye’deki hava üslerini boşaltma kararı aldığını iddia etmişti.

TIKLAYIN-ABD'den İncirlik açıklaması

Bu iddianın ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), tarafından "ABD, ne Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır" açıklaması yapılarak iddia yalanlanmıştı.

Yeni Şafak gazetesi, ise bugün Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'ndan bir gün önce ABD'nin İncirlik Üssü'ndeki F-16, F-15 ve A-10 uçaklarını götürdüğünü iddia etti.

TIKLAYIN-Yeni Şafak'ın iddiası: ABD, Zeytin Dalı Harekâtı'ndan bir gün önce İncirlik Üssü'nü boşalttı

ABD Büyükelçiliği, bugün, resmi sosyal medya hesabından, CENTCOM'un daha önce yaptığı açıklamayı, Türkçe ve İngilizce olarak paylaştı. Twitter'daki mesajda "CENTCOM - ABD, ne Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılmıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçaklarının yoğun biçimde iniş ve kalkış yaptığı görüldü. Terör örgütü IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonda yer alan ve daha önce İncirlik Üssü'ne konuşlanan bazı Suudi Arabistan savaş uçaklarının da üsse iniş yaptığı gözlendi.