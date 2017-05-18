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ABD, Büyükelçi Serdar Kılıç’ı bakanlığa çağırmış

Erdoğan'ın korumalarının da karıştığı kavgada 9 kişi yaralanmıştı

18 Mayıs 2017 20:23

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde çıkan kavga nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın ABD Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı, ABD’nin olaydan duyduğu endişenin dile getirildiği öğrenildi.

Hürriyet’ten Sevil Erkuş’un haberine göre, Büyükelçi Kılıç’ın dün Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldığını belirttildi.

Olayla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Büyükelçiliği rezidansı önünde Türk güvenlik güçlerinin de karıştığı şiddet olaylarından dolayı endişeli olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada, "Şiddet hiçbir zaman ifade özgürlüğünün yanıtı olamaz" denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde çıkan olayda en az 9 kişi yaralanmıştı.

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